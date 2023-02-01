Граждане Украины должны выступить против такого бесчеловечного отношения к ним.

Благодаря проведению специальной военной операции всему миру стало известно о сети биологических лабораторий из США на Украине. Там американская сторона использовала граждан Незалежной, словно лабораторных крыс. Такое мнение выразил колумнист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По его словам, Россия нашла многочисленные подтверждения чудовищной деятельности американцев. Журналист потребовал выступить против подобных опытов, ведь в будущем количество вовлеченных туда людей будет только увеличиваться.

«Может быть, даже зная об этом американском проекте, Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов? Судя по всему, украинские политики не изменят своей позиции в пользу народа и продолжат проводить политику под руководством Вашингтона», — возмутился обозреватель.

В том числе он отметил, что украинский народ сам может справиться с этими бесчинствами, он должен выступить против американской стороны, которая позволяет себе делать из украинцев «подопытных кроликов». Алтыпармак также уверен, что Вашингтон переносит биолаборатории в другие государства и собирается создать в мире реальную биологическую угрозу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил наличие биолабораторий США на Украине.