Выгода выше сердца: киевский режим не заботит судьба своих военнопленных

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Татьяна Москалькова заявила о затягивании Киевом процесса обмена военнопленными

Выгода выше сердца: киевский режим не заботит судьба своих военнопленных

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Тысячи солдат ВСУ не могут вернуться домой, потому что они не медийные личности.

Система обмена военнопленными с украинской стороной оказалась не такой, какая должна быть. Киевский режим будто намерено затягивает процесс. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, украинские власти многих солдат, в особенности рядовых и сержантов, вычеркивают из списка на обмен. Некоторых Киев умышленно зачисляет в перечень без вести пропавших.

«В мой адрес поступают обращения от жен и матерей, сестер и детей украинских военнослужащих, в которых — крик души, призыв о помощи найти их родных среди без вести пропавших. Находим их живыми в числе военнопленных на территории России и сразу же предлагаем обменять на наших ребят, находящихся в украинском плену», — написала политик в своем Telegram-канале.

Однако, как заявила Москалькова, политическая выгода для киевского режима оказалась гораздо выше милосердия и гуманизма. В списках по обмену в основном медийные персоны, а обычные военные Украине не очень интересны. Это сильно тормозит процесс.

По словам Уполномоченного по правам человека в РФ, когда украинцы возвращаются домой, то правительство ставит их перед выбором — долгая тюрьма или участие в боевых действиях. Из-за этого родные и близкие многих военнослужащих просят оставить их на территории России, чтобы мужчинам не пришлось «рисковать жизнью ради киевских политиков».

«Такие двойные стандарты затягивают обменный процесс, а это значит, что десятки наших российских ребят, среди которых есть и тяжело раненные, не могут вернуться домой. Считаю жизненно необходимым для военнопленных обеих сторон активизировать обмен», — сказала политик.

Также Москалькова подчеркнула, что отправлять военных на поле боя после того, как они побывали в плену — это несправедливо и неправильно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Украина заманивает иностранных наемников в ряды армии.

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