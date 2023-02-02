По классике: что собой представляют бомбы малого диаметра наземного базирования

Американская сторона продолжает поставки украинским неонацистам. Чего ждать от очередной из них?

Что представляют собой ракеты большой дальности, входящие в новый пакет военной помощи США Украине, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Константин Сивков.

«Примитивно говоря, к ракетному двигателю приделали бомбу. Эта бомба летает на 150 километров. Есть еще система, обеспечивающая высокоточное применение по стационарным целям на основе GPS», — сказал собеседник.

Также Сивков добавил, что действия американской стороны ведут к нарастанию угроз и затягиванию специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Кроме того, по словам специалиста, можно говорить об усилении взаимодействия Украины и Североатлантического альянса.

«Надо решительно разгромить группировки Вооруженных сил Украины. В противном случае, масштабы поставок будут только нарастать, и постепенно все приведет к прямому столкновению России и НАТО», — прокомментировал Сивков.

Собеседник подчеркнул, что РФ необходимо «решить задачу радикального разгрома путем проведения крупномасштабных наступательных операций».

«Все по классике», — резюмировал Сивков.

До этого в СМИ появилась информация, что Штаты собираются выделить Украине пакет военной помощи на сумму в более двух миллиардов долларов, куда, как планируется, войдут ракеты большей дальности. Предположительно, речь идет о «бомбе малого диаметра наземного базирования» GLSDB, к которой добавлен ракетный двигатель, и приспособлена она к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

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