Войска РФ ударили по колоннам ВСУ, которые двигались к Артемовску

Частично трасса уже контролируется российскими силами.

Российские войска нанесли удары по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая передвигалась по трассе Часов Яр — Артемовск (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). Об этом сообщил в эфире федерального телеканала помощник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, данная дорога — единственная, по которой ВСУ могут снабжать боевиков в Донбассе.

«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — сказал Гагин.

Собственно, сегодня, 1 февраля, стало известно о том, что Артемовск находится в оперативном окружении российских войск. Именно освобождение Соледара позволило открыть ВС РФ путь к Артемовску. Благодаря этому стратегически важный город получилось взять в оперативное окружение.

До этого президент Незалежной Владимир Зеленский признался, что под Артемовском и Угледаром боевики киевского режима находятся в тяжелом положении. По его словам, ситуация в этой зоне «очень жесткая».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение.