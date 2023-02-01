Войска РФ ударили по колоннам ВСУ, которые двигались к Артемовску
Российские военные нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Артемовск — Часов Яр
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
Частично трасса уже контролируется российскими силами.
Российские войска нанесли удары по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая передвигалась по трассе Часов Яр — Артемовск (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). Об этом сообщил в эфире федерального телеканала помощник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, данная дорога — единственная, по которой ВСУ могут снабжать боевиков в Донбассе.
«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — сказал Гагин.
Собственно, сегодня, 1 февраля, стало известно о том, что Артемовск находится в оперативном окружении российских войск. Именно освобождение Соледара позволило открыть ВС РФ путь к Артемовску. Благодаря этому стратегически важный город получилось взять в оперативное окружение.
До этого президент Незалежной Владимир Зеленский признался, что под Артемовском и Угледаром боевики киевского режима находятся в тяжелом положении. По его словам, ситуация в этой зоне «очень жесткая».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение.
- 1 февр
- В ходе СВО погиб Генсекретарь Федерации киокушин РФ Сергей Увицкий
- 1 февр
- В Кремле рассекретили подробности о переговорах Путина и Байдена
- 1 февр
- Ничейная земля: премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины
- 1 февр
- ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях
- 1 февр
- В Херсонской области сообщили о случаях перехода боевиков ВСУ на сторону РФ
- 1 февр
- В биолабораториях США в Незалежной используют украинцев, как подопытных кроликов
- 1 февр
- В Минобороны заявили о провале ментального блицкрига Запада в РФ
- 1 февр
- Нарышкин: НАТО повышает ставки, мечтая о поражении России на Украине
- 1 февр
- За мир, за свободу: лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
- 1 февр
- Отряд радикалов ВСУ попал в плен в зоне проведения украинской спецоперации
Читайте также
80%
0.93 76.30
0.52
Нашли ошибку?