«Лягушка в молоке»: как стратегия США убивает Украину
Политолог Бенедиктов: США используют продуманную стратегию в поставках оружия Украине
Фото: www.globallookpress.com / Al Drago
Соединенные Штаты Америки используют очень популярные методики.
Поставки оружия на Украину является продолжением стратегии США под названием «лягушка в молоке». Об этом рассказал в интервью KP.RU политолог Кирилл Бенедиктов.
Тем самым он прокомментировал сообщения в иностранной прессе о том, что Белый дом рассматривает возможность поставок Украине GLSDB-боеприпасов с дальностью до 150 километров.
«Это продолжение стратегии „лягушка в молоке“… Лягушку надо варить постепенно, а не сразу бросать ее в кипяток, постепенно поднимать градус», — рассказал Бенедиктов.
По его словам, если лягушку постоянно подогревать, то она сварится, даже ничего не заметив. На Западе это еще называют «салями»: нарезать тонкими ломтиками. Именно все эти стратегии, по мнению политолога, описывают то, что сейчас делают Штаты с поставками оружия на Украину.
Бенедиктов также добавил, что это уже проверенный и испытанный метод Запада.
США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16.
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