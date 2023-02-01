«Лягушка в молоке»: как стратегия США убивает Украину

Соединенные Штаты Америки используют очень популярные методики.

Поставки оружия на Украину является продолжением стратегии США под названием «лягушка в молоке». Об этом рассказал в интервью KP.RU политолог Кирилл Бенедиктов.

Тем самым он прокомментировал сообщения в иностранной прессе о том, что Белый дом рассматривает возможность поставок Украине GLSDB-боеприпасов с дальностью до 150 километров.

«Это продолжение стратегии „лягушка в молоке“… Лягушку надо варить постепенно, а не сразу бросать ее в кипяток, постепенно поднимать градус», — рассказал Бенедиктов.

По его словам, если лягушку постоянно подогревать, то она сварится, даже ничего не заметив. На Западе это еще называют «салями»: нарезать тонкими ломтиками. Именно все эти стратегии, по мнению политолога, описывают то, что сейчас делают Штаты с поставками оружия на Украину.

Бенедиктов также добавил, что это уже проверенный и испытанный метод Запада.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

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