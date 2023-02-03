Мобильная, надежная и простая: за что бойцы полюбили самоходку «Гиацинт»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 23

Артиллеристы работают по всей линии фронта, поддерживая мотострелков.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские подразделения успешно продвигаются на Запорожском направлении. Весомый вклад в борьбу с противником вносит ствольная артиллерия. Одно из самых мощных ее орудий — самоходная гаубица «Гиацинт». Мобильная, надежная и простая в обслуживании, она способна уверенно поражать цели на расстоянии в десятки километров. Кирилл Ольков в этом убедился.

Непроглядный туман, почти нулевая видимость, но для артиллеристов это не проблема. Ориентир —данные разведки, которая сообщает координаты противника с точностью до сантиметра.

Экипаж получил новую задачу. Сейчас уже будут перемещаться из базового лагеря в основной, чтобы нанести удар.

Цель — укрепрайон противника — на окраине Запорожской области. Самоходная гаубица «Гиацинт-С» — во всеоружии.

Заряжающий взял 152-миллиметровый снаряд. Готовятся к выстрелу. Наводчик перепроверяет и корректирует координаты. Подходить ближе нельзя, любой следующий приказ — только после выстрела.

Периодичность работы на пределе возможностей — до шести выстрелов в минуту. Так артиллеристы Восточного военного округа поддерживают наступление мотострелков на Запорожском направлении.

Рация не умолкает. Заряжающий подносит один 152- миллиметровый снаряд за другим. Новые цели приходят прямо во время перезарядки.

«Работаем по тылу. По артиллерии противника, которая не дает нашим собратьям по оружию прорываться вперед», — рассказал командир орудия с позывным «Рэмбо».

Гаубицы стреляют навесом, уничтожая замаскированные доты и артиллерию врага, которая пытается отвечать контрбатарейным огнем.

«Каждый точный выстрел — много спасенных жизней. На огневых приходится работать сверхбыстрее нормативов. После открытия огня прилетает по нам», — рассказал позывной старший наводчик с позывным «Стик».

Весь боезапас — 30 снарядов — израсходован. Чтобы не попасть в объектив вражеских беспилотников — артиллеристы Восточного военного округа — меняют дислокацию. Они работают по всей линии фронта, поддерживая мотострелков, которые в эти минуты пытаются прорвать глубоко эшелонированную оборону противника на Запорожском направлении.

Тема:
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