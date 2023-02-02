«Мы против нацистов»: добровольцы из Турции присоединятся к спецоперации

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Рита Миронова
Рита Миронова 41

В Запорожскую область для участия в спецоперации прибыли добровольцы из Турции

«Мы против нацистов»: добровольцы из Турции присоединятся к спецоперации

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Будущие бойцы уже начали подготовку в батальоне имени Судоплатова в Запорожской области.

К российским военнослужащим присоединились турецкие добровольцы, которые приехали в Запорожскую область для участия в специальной военной операции по защите Донбасса. Один из добровольцев рассказал РИА Новости о том, почему решился на такой шаг.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют, — заявил Кузон.

По его словам, несколько лет учебы в московском университете позволили ему близко познакомиться с русской культурой и завести много близких друзей.

В вооруженных конфликтах ранее Кузон не участвовал, но его вместе с соотечественниками уже обучают новым навыками и армейским стандартам.

«Мы сегодня против империалистов и нацистов. И эту войну Россия выиграет в любом случае», — добавил турецкий доброволец Лаз.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, какая страна осмелится отправить Киеву часть своей армии.

Тема:
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