Готова на все: какая страна может стать «следующей Украиной» по задумке Запада

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 148

Сергей Лавров назвал Молдавию вероятной «следующей Украиной»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Иностранные элиты пытаются контролировать весь мир и распланировал будущее Незалежной.

Следующее государство, которое может пойти по пути Украины и стать «анти-Россией», возможно, будет Молдавия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в большом интервью для федерального телеканала.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому что смогли поставить специфическими методами, далеко не демократическими, во главу страны президента, которая просто рвется в НАТО», — сообщил главный российский дипломат.

Лавров отметил, что молдавский лидер Майя Григорьевна Санду готова практически на все ради угождения Западу. Политик имеет румынское гражданство и может объединиться с Румынией.

Дипломат уверен, что «коллективный Запад» пытается контролировать почти весь мир. Некоторые лидеры и сами осознают это, но противостоять не могут. Как, например, украинский президент Владимир Зеленский, который не чувствует себя самостоятельной фигурой.

США и Европе выгодно продолжение конфликта в Незалежной, поэтому они приказали главе государства не начинать дипломатический диалог с Россией. При этом о жизнях множества украинских военных никто не подумал. Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Украины Алексей Резников признал тяжелую военную обстановку в стране.

Тема:
Спецоперация
2 февр
Лавров объяснил, как Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине
2 февр
В провале наемников ЧВК «Моцарт» на Украине обвинили киевские стрип-клубы
2 февр
Сальдо: ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр
2 февр
И моргнуть не успеете: как и чем Россия может уничтожить «Железный купол» Израиля
2 февр
Лавров о «самостоятельности» Зеленского: «Это, видимо, по Фрейду»
2 февр
Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских террористов под Херсоном
2 февр
Херсонские правоохранители задержали возможного наводчика ВСУ
2 февр
Задели за больное? — Зеленского взбесили заявления генерала США о слабости ВСУ
2 февр
Лучше попрощайтесь: в Пентагоне не разделяют оптимизма Украины по возвращению Крыма
2 февр
Бывший боевик ВСУ — о принципах обучения в Британии: «Нас обошли — мы сдались»
-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.12
-0.40 76.22
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:16
В московском вузе забили тревогу из-за пишущей дипломы нейросети ChatGРТ
15:13
Петербургская певица попала в реанимацию из-за отравления антижиром
15:09
Лавров объяснил, как Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине
15:06
«Дикая боль»: Волочкова пожаловалась на адские страдания после Мальдив
15:01
Цинк, ретинол, витамин В: чем еще поддержать мужское здоровье
14:55
«Мы против нацистов»: добровольцы из Турции присоединятся к спецоперации

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023