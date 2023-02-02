Готова на все: какая страна может стать «следующей Украиной» по задумке Запада
Сергей Лавров назвал Молдавию вероятной «следующей Украиной»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas; 5-tv.ru
Иностранные элиты пытаются контролировать весь мир и распланировал будущее Незалежной.
Следующее государство, которое может пойти по пути Украины и стать «анти-Россией», возможно, будет Молдавия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в большом интервью для федерального телеканала.
«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому что смогли поставить специфическими методами, далеко не демократическими, во главу страны президента, которая просто рвется в НАТО», — сообщил главный российский дипломат.
Лавров отметил, что молдавский лидер Майя Григорьевна Санду готова практически на все ради угождения Западу. Политик имеет румынское гражданство и может объединиться с Румынией.
Дипломат уверен, что «коллективный Запад» пытается контролировать почти весь мир. Некоторые лидеры и сами осознают это, но противостоять не могут. Как, например, украинский президент Владимир Зеленский, который не чувствует себя самостоятельной фигурой.
США и Европе выгодно продолжение конфликта в Незалежной, поэтому они приказали главе государства не начинать дипломатический диалог с Россией. При этом о жизнях множества украинских военных никто не подумал. Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Украины Алексей Резников признал тяжелую военную обстановку в стране.
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