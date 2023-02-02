«Против нацистов»: почему добровольцы из Турции отправились в зону СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 74

Доброволец из Турции рассказал, что решил принять участие в СВО для борьбы с нацистами

«Против нацистов»: почему добровольцы из Турции отправились в зону СВО

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Новобранцам предстоит пройти интенсивный курс боевой подготовки, прежде чем встать в ряды ВС РФ.

Член добровольческого турецкого отряда рассказал, почему решил принять участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Новобранцы уже прибыли в Запорожскую область, чтобы вместе с российскими солдатами противостоять киевской агрессии. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Солдаты из Турции приступили к прохождению боевой подготовки в батальоне имени Судоплатова. Сейчас они привыкают к новым для себя российским армейским стандартам и тренируются бок о бок с ВС РФ.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал один из добровольцев с позывным Кузон.

Турок добавил, что он несколько лет учился в московском ВУЗе, поэтому знаком с культурой и обычаями страны. Армейскую службу Кузон проходил на родине, но в военных конфликтах никогда не участвовал.

«Все знают, что террористов спонсируют США, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», — объяснил он.

Другой доброволец с прозвищем Лаз рассказал, что однополчане приняли их тепло. Будущий боец сравнил ситуациию на Ближнем востоке с украинским кризисом. Он рассказал о своей позиции и отметил, что «против империалистов и нацистов».

«Эту войну Россия выиграет в любом случае», — заключил он.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что вызвало ярость у администрации украинского президента.

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