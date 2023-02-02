Энергетика плохая: политолог сравнил с блефом передачу ядерного оружия Киеву

В посольстве Украины в ФРГ творятся непонятные вещи, вряд ли их можно назвать адекватными.

Украинская сторона хочет получить ядерное оружие, потому что наивно полагает, что это остановит российские войска. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с 5-tv.ru. По его словам, в офисе Владимира Зеленского действительно могут предполагать, что в случае наличия ядерных боеголовок у Незалежной, российская сторона будет ограничена в своем маневре по использованию ракет крупнокалиберного вооружения.

«Логика проста: вы, русские, не сможете стрелять, потому что вы попадете в ядерное оружие и устроите третью мировую войну или ядерный апокалипсис в восточной Европе. И тогда все мировое сообщество выступит против вас. Вот такая наивная логика у украинской стороны», — отметил эксперт.

По словам Мезюхо, «коллективный Запад» не готов размещать, а тем более передавать подобного рода вооружения Украине, по крайней мере в нынешнее время — точно. Те же Великобритания, Франция и США не станут размещать ядерные комплексы на территории Незалежной.

Несмотря на это, по мнению специалиста, Запад все равно делает неприкрытый вызов Москве, когда приближается со своим ядерным потенциалом к российским границам. Также вызывающе выглядит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Как раз в этих странах и могут быть размещено оружие массового уничтожения.

В том числе эксперт уверен, что никто в Европе и США не заинтересован в том, чтобы Украина стала ядерной державой. Ни один политик высокого уровня еще не предлагал этого. При этом политолог высказался о поведении украинского посла в Германии Алексея Макеева. Эксперт уверен, что его поведение неправильное.

«У него предшественник был — своеобразный дипломат. Видимо это передается воздушно-капельным путем или одна и та же комната как-то влияет на психику. Что-то там не то, в украинском посольстве в Берлине. Там энергетика плохая, магнитные бури», — сказал Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о скором окончании поддержки Украины западными странами.