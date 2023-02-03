Бойцы продвигаются вперед, уничтожая украинских неонацистов.

В полукольцо взяли Угледар российские силы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил советник врио главы региона Игорь Кимаковский. С его слов, по факту город в полукольце с юго-восточной и восточной частей.

«Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи», — пояснил Кимаковский.

Также собеседник агентства добавил, что украинские боевики с трудом подвозят в Угледар дополнительные силы, а также боеприпасы, поскольку российские бойцы держат под огневым контролем дорогу из Красноармейска в населенный пункт.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщал, что в районе перерезаны несколько основных дорог, через которые осуществляется снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) живой силой и техникой.

Кроме того, по раннему заявлению Пушилина, армия РФ продвигается в восточной части города, а ВСУ, по его словам, закрепились в Угледаре и пока не собираются отступать.

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины в рамках спецоперации, начатой в конце февраля 2022 года. Главная задача российских войск — прекращение геноцида гражданских лиц со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое российское орудие наиболее эффективно против ВСУ.