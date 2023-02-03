Эксперты допустили смену тактики России после появления у Киева новых ракет

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Reuters: если Киев получит самонаводящиеся ракеты GLSDB, Россия сменит тактику

Эксперты допустили смену тактики России после появления у Киева новых ракет

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Вашингтон пообещал режиму Зеленского ракеты с дальности поражения свыше 150 километров.

Обещания Вашингтона передать Киеву самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — Прим. ред.) дальности свыше 150 километров приведут к тому, что российские военные сменят принцип ведения боевых действий. Об этом сообщает издание Reuters.

По мнению эксперта по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, поставки дальних ракет сильно бы помогли Украине в текущей ситуации. При этом для равного сражения Незалежной необходимо оружие еще большей дальности. Сейчас передача GLSDB является «действительно важным шагом», который даст немного времени ВСУ, пока российские войска адаптируются к новым условиям.

Как отметил украинский военный эксперт Александр Мусиенко, Киев не сможет взять верх на поле боя с тем оружием, которое есть сейчас. ВСУ способны атаковать объекты на расстоянии около 80 километров. Однако с появлением GLSDB ситуация поменяется, российской стороне придется «перемещать военные объекты дальше от линии фронта».

Еще в январе представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий объяснил, что Украина нуждается в ракетах большой дальности, ведь ВС РФ «учатся на своих ошибках» в сражениях, и Незалежной становится очень тяжело противостоять российским войскам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем США дают Украине новое и новое оружие.

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