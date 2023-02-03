Экс-посол США Макфол надеется надавить на Россию психологически.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол обратился к НАТО с новым планом в ситуации с Россией. Он назвал его «теория большого взрыва». Об этом он написал в колонке для журнала Foreign Affairs.

«Вместо того чтобы предоставлять ATACMS в марте, Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на большой „взрыв“. Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину СВО», — написал Макфол.

По его мнению, такое действие может оказать очень сильный психологический эффект на руководство РФ, а также обозначит приверженность альянса в поддержке Украины.

Также экс-посол попросил западные страны еще больше усилить давление на Россию в виде санкций. Все это, считает Макфол, все в руках Джо Байдена и его союзников, ведь только они могут усилить представление о том, что для России бесполезно продолжать свою борьбу.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.

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