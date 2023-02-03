Песков: Крым защищен надежно, а для защиты Донбасса проводят СВО

Москва обязана предоставить безопасность мирному населению новых территорий РФ.

Крымский полуостров точно так же как и Донбасс — это регион России, у него крепкая защита. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение МВД Украины об основании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса.

В том числе представитель Кремля объяснил, что территория Донбасса пока не до конца защищена от украинских националистов, поэтому специальная военная операция будет продолжаться дальше.

«Мы должны защитить тех людей, которые там живут. Пока это все не достигнуто полностью, это еще предстоит сделать», — сказал Песков.

Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады, чтобы проникнуть в Крым и Донбасс и захватить эти территории. Он отметил, что в основном войска будут состоять из действующих и бывших военнослужащих, пограничников и сотрудников правоохранительных органов с боевым опытом. Проект назвали «Гвардия наступления».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму приняли постановление о национализации имущества бизнесменов Украины.