«Тяжелые потери ВСУ»: как войска РФ освобождали поселки под Соледаром

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили поселки под Соледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Что осталось на опорном пункте на окраине Соледара?

Российские подразделения перешли в наступление под Соледаром. На севере наши штурмовые отряды полностью освободили от боевиков поселки Николаевку и, Сакко и Ванцетти. Украинские войска отступают с тяжелыми потерями.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань работает на передовой. Смотрите эксклюзивные кадры — в его репортаже.

Пикап, превращенный в мобильную противотанковую установку. Один из грузовиков, которые украинские военные использовали для подвоза. И гражданская машина, превращенная в эвакуацию. Все это осталось на опорном пункте на окраине Соледара, где жилой дом был превращен в позицию украинскими войсками.

В данный момент штурмовики ЧВК «Вагнер» продвигаются уже на север, далеко за Соледар.

«Вот доказательства: это РПС-ка, тот самый подъезд, где они жили — даже натовские плиты им не помогают. Они сидели наверху — на крыше. По максимуму отбивались, пытались удержаться на своих позициях, они думали им помогут их окопы», — говорит солдат.

С северной окраины Соледара хорошо видно, что цепочка лесополос и высот, а также поселок Сакко и Ванцетти, за ним — уже освобожден. Фланг северного будущего окружения Артемовска, таким образом, загибается.

«Отступают, как могут. Даже не успевают разворачиваться. Наши остальные отряды тоже берут тактическое окружение, загоняем в Бахмут», — говорит другой солдат.

Надо уходить в укрытие, возможно открытие украинскими контр-батарейщиками огня, поэтому необходимо сразу же перемещаться.

Танкисты продолжают свою работу. Размеренно. Четко. Без спешки. С корректировкой после каждого выстрела. Пауза, при которой они получают корректуру, и вносят поправки. Ведут огонь.

Потеря Артемовска в будущем может привести к развалу и потере целостности фронта со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как войска РФ ударили по колоннам ВСУ, которые двигались к Артемовску.

Тема:
Спецоперация
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