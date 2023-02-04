Эксперт о новом пакете военной помощи США Украине: «Забирайте, самовывозом»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46

Военный эксперт Михайлов: США отправляет Украине неликвидное оружие

Фото, видео: www.globallookpress.com / Deanna C. Gonzales; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Удивительно, но объемы вооружений США для Украины со временем только ослабевают.

3 февраля Пентагон заявил об отправке на Украину зенитных ракетных комплексов Hawk и ракет большой дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS. Такой пакет помощи обойдется американскому министерству обороны в общей сложности в 2,175 миллиарда долларов. Но зачем Америке отправлять именно такое вооружение, рассказывает в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru военный эксперт Александр Михайлов.

По его словам, это уже давно не те пакеты помощи, которые поставлялись в предыдущие этапы кампании по «накачке» Украины.

«Если мы посмотрим объемы тех вооружений, которые, допустим, НАТО и США поставляли на территорию Украины в конце прошлой весны, летом, и в начале осени 2022 года, то где-то с середины осени, эти пакеты стали как-то уменьшаться, „скукоживаться"», — говорит эксперт.

Он также добавил, что в этих пакетах уже не было тяжелых вооружений, а одни снаряды, боеприпасы и сопутствующие предметы.

«Опять же, посмотрите ЗРК Hawk — это неликвид, вообще! Это же 50-е годы прошлого века, оно давно снято с вооружения в США. <.....> Знаете, это если надо, чтобы от вас отстали и нужно что-то презентовать, то достаешь самое пыльное, ненужное и абсолютно не рабочее и даришь — забирайте, самовывозом, что называется», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков прокомментировал решение США о поставках дальнобойных снарядов Киеву.

Тема:
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