Неонацисты не стеснялись использовать школы в качестве огневых точек, так что удивляться нечему.

В качестве военной базы украинскими военными используется населенный пункт Снигиревка Херсонской области. Таким образом они нарушают международное право. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов», — подчеркнул чиновник.

Со слов Барбашова, на территории Снигиревки сейчас находится 20 единиц военной техники, а именно, танков. Так же ситуация обстоит с размещением радикалов в Васильевке и Павловке. В первой неонацисты одеты «по гражданке».

«Точно так же в частных домах размещаются склады с вооружением», — добавил собеседник агентства.

Накануне Барбашов заявлял о проведении властями Незалежной репрессий в отношении мирного населения подконтрольного киевскому режиму Снигиревского района региона за то, что люди получали гуманитарную помощь от российской стороны. Отмечалось, что от РФ поступает поддержка порядка 70% от общей помощи.

Снигиревский район сначала был частью Николаевской области Самостийной, затем входил в состав Херсонской, а после референдума стал частью России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков под Херсоном.