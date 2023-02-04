ВСУ создают военную базу в Снигиревке под Херсоном
Барбашов: ВСУ делают из Снигиревки военную базу с 20 танками и маскируются под гражданских
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Неонацисты не стеснялись использовать школы в качестве огневых точек, так что удивляться нечему.
В качестве военной базы украинскими военными используется населенный пункт Снигиревка Херсонской области. Таким образом они нарушают международное право. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов», — подчеркнул чиновник.
Со слов Барбашова, на территории Снигиревки сейчас находится 20 единиц военной техники, а именно, танков. Так же ситуация обстоит с размещением радикалов в Васильевке и Павловке. В первой неонацисты одеты «по гражданке».
«Точно так же в частных домах размещаются склады с вооружением», — добавил собеседник агентства.
Накануне Барбашов заявлял о проведении властями Незалежной репрессий в отношении мирного населения подконтрольного киевскому режиму Снигиревского района региона за то, что люди получали гуманитарную помощь от российской стороны. Отмечалось, что от РФ поступает поддержка порядка 70% от общей помощи.
Снигиревский район сначала был частью Николаевской области Самостийной, затем входил в состав Херсонской, а после референдума стал частью России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков под Херсоном.
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