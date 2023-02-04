Российские войска выбили боевиков ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Минобороны: силы ВСУ выбиты с западных окраин Двуречного в Харьковской области

Российские войска выбили боевиков ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Потери противника составили 30 военнослужащих убитыми и несколько единиц боевой техники.

Подразделения «Западной» группировки российских войск в ходе наступления на купянском направлении выбили группировки украинских боевиков с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в Харьковской области российская авиация и артиллерия нанесли удар формированиям 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Крахмального и Берестового. Потери противника на данном направлении составили более 30 военнослужащих убитыми, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Накануне российские военнослужащие успешно ликвидировали зенитный ракетный комплекс NASAMS в Донецкой народной республике (ДНР). Это произошло впервые с начала поставок этого вида вооружений ВСУ в октябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по итогам российско-украинских переговоров из плена националистов будут возвращены 63 защитника Донбасса. По данным Минобороны, в составе освобожденной группы будут находиться военнослужащие из числа «чувствительной категории».

Тема:
Спецоперация
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