Руководство Вооруженных сил Украины не обращает внимания на военные преступления и поощряют употребление наркотиков.

Каждый день новости пестрят шокирующими заголовками с выдержками из рассказов украинских военнопленных о том, что происходит по ту сторону баррикад. Издание aif.ru опубликовало самые жуткие истории солдат ВСУ.

Выпускают очередь по мирным

Один из пленных солдат ВСУ сознался в убийстве девяти мирных жителей в марте прошлого года. Отступая из Волновахи, он увидел, как на дорогу выбежали двое и пустил дробь по ним.

«Я с испуга выпустил по ним очередь. Оказалось, это двое простых мужчин», — рассказал военный.

Также он поделился, что убил по приказу семерых мирных одним выстрелом из гранатомета. Это произошло, когда группировке ВСУ нужно было заселиться в дом, в котором мирные собирались на застолье. Не желая рисковать, бандиты выпустили по строению два снаряда из РПГ. При взятии дома, на кухне обнаружились тела мирных жителей — четверых мужчин и трех женщин.

По словам пленного ВСУ, командование не отреагировало на военное преступление.

«Руководству сообщили. Руководство не обратило внимание. После этого мы начали ссориться, поднялась паника. Мобилизованные были в шоке», — говорит пленный.

Ломают технику и льют «воду и сахар» вместо горючего

Другой пленный рассказал, что в его подразделении солдаты использовали любую возможность, чтобы не попасть на передовую.

«Люди сами свою технику ломали. Сыпали стружку в бензобак, снимали детали, чтобы не ехать воевать», — говорит он.

Пленный рассказал, что он был поставлен на должность командира боевой машины «Град», но самой машины не было.

Еще один пленный рассказал, что в его бригаде ответственный за бронетранспортеры модели «Казак» подливал в бензобак «воду или сахар», чтобы выводить двигатели из строя. Однако об этом узнали главные, которые забрали механика. Семенов подозревает, что ответственного убили.

Украинские медики выдают «белый порошок» на поле боя

Солдат с болезненным лицом рассказал, как искал с группировкой наркотики в Мариуполе.

«Узнали с сослуживцами, что полиция покинула здание УВД и решили своей группой выдвинуться туда, чтобы поискать наркотические вещества. Открыли комнату вещдоков, где были [запрещенные вещества]. Взяли, развернулись и ушли», — сказал всушник.

По словам зависимого солдата, командир знал, что всушники употребляют, «но за это ничего не говорили».

Другой боец вспоминал, что медик давал командирам белый порошок и просил раздать его тем, кому страшно, — для повышения боеспособности.

«По разговорам я понял, что это амфетамин», — говорит пленный.

Отнимают имя и дают номер

По словам пленного «азовца»* во время курса молодого бойца, который проводили боевики группировки, новобранцев лишали имени, каждому присваивался двухзначный номер, на который они должны были откликаться.

Бросают мины в сослуживцев

По словам сдавшегося украинского военного, ВСУ открывали огонь из миномета по сослуживцам.

«Когда мы сдавались в плен, наша украинская сторона начала бросать по нам мины. Мины попадали и нас ранило. Россияне подобрали, дали первую помощь. Пока ехали в больницу, опять падали мины», — говорит он.

Роют окопы, чтобы была видимость

Пленный солдат рассказал, что полковники ВСУ приказывали им рыть окопы там, где не стояли войска — чтобы с воздуха казалось, что у них много позиций.

«Говорили: „Ройте, ройте. Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила“», — пересказывает военный.

Тренировались в Великобритании, но ничему не научились

Один из пленных рассказал, что был призван по повестке, после чего его отправили в Британию на военное обучение. Там на одой из военных баз, украинские солдаты проходили курс молодого бойца, который шел 21 день. Украинских военных обучали стрельбе, штурму окопов, бою в городской среде, медицине, военному праву и так далее. После возвращения на Украину, они отправились на позиции и через 20 минут после начала боя сдались.

Испытывали ненависть к командирам

Самая частая жалоба захваченных в плен украинцев — это то, что руководство бросает их на самые сложные участки без подготовки.

«Командиров, которые у меня были, я наверное ненавижу больше чем врагов. Я считаю, что офицерам нормальным не позволено так себя вести. Выбросить людей на позиции, не дать помощи. Не вывести вечером, хотя была такая возможность. Все мы, мобилизованные, были просто живым щитом», — рассказал мобилизованный украинский солдат.

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*— «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России