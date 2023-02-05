Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой

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Полина Долгова
Полина Долгова 413

Бузова носит откровенные наряды и активно выкладывает фото без макияжа и одежды

Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

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Тема:
Ольга Бузова

Бузова выложила видео в пижаме с шестилетнего ребенка. «Господи, она в своем уме?» — подписчики волнуются за психическое состояние блогера.

Ольга Бузова в командировке в Южной Африканской Республике работает над новыми проектами. Подробности о котором пока не рассекречивают. В своем блоге в Instagram* телеведущая поделилась с подписчиками кадрами из путешествия. Такие публикации удивляют фанатов певицы и наталкивают на беспокойство, что с ней что-то не так. 

Во-первых, Бузова предстала в непривычном образе: без макияжа и ретуши. На видео певица позирует рядом со слоном во время прогулки по сафари. Подписчики неоднозначно отреагировали на красоту артистки без фильтров.

Некоторые отметили, что Бузова прекрасна и без косметики, в то время как другие были шокированы, отметив, что Ольга без макияжа это другой человек.

Фото: Instagram* / buzova86

«Как фильтры меняют человека.! А слоник милашка!»;

«Что с лицом? Бурятская девочка Оля»;

«Какая хорошенькая здесь», — написали подписчики.

Также блогер выложила откровенное видео из ЮАР, на котором предстала в коротком, розовеньком платьице, которое больше похоже на пижаму для шестилетнего ребенка. Этот пост собрал еще больше нелестных комментариев.

Фото: Instagram* / buzova86

«Трусы не забыла надеть?»;

«Господи, она в своем уме?», — пишут хэйтеры.

Бузова последнее время удивляет не только откровенными нарядами, но и фотосессиями. Один из последних постов — фото в ванной, где девушка полностью обнажена, а в руках роза. Некоторые уже называют Ольгу «вторая Волочкова» и беспокоятся о ее психическом состоянии.

«Мой идеальный день заканчивается идеальным вечером в теплой ванне. Многие из вас посмотрят эти фото уже утром, а у меня только наступает эта «Спокойной ночи». Валюсь с ног. Интересно, а можно выспаться за шесть часов?» — подписала публикацию Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова работает буквально круглосуточно, поэтому в конце января сделала себе послабление и улетела на другой континент, но как оказалось позже тоже на съемки. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
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