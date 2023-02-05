Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой
Бузова носит откровенные наряды и активно выкладывает фото без макияжа и одежды
Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova
Бузова выложила видео в пижаме с шестилетнего ребенка. «Господи, она в своем уме?» — подписчики волнуются за психическое состояние блогера.
Ольга Бузова в командировке в Южной Африканской Республике работает над новыми проектами. Подробности о котором пока не рассекречивают. В своем блоге в Instagram* телеведущая поделилась с подписчиками кадрами из путешествия. Такие публикации удивляют фанатов певицы и наталкивают на беспокойство, что с ней что-то не так.
Во-первых, Бузова предстала в непривычном образе: без макияжа и ретуши. На видео певица позирует рядом со слоном во время прогулки по сафари. Подписчики неоднозначно отреагировали на красоту артистки без фильтров.
Некоторые отметили, что Бузова прекрасна и без косметики, в то время как другие были шокированы, отметив, что Ольга без макияжа это другой человек.
«Как фильтры меняют человека.! А слоник милашка!»;
«Что с лицом? Бурятская девочка Оля»;
«Какая хорошенькая здесь», — написали подписчики.
Также блогер выложила откровенное видео из ЮАР, на котором предстала в коротком, розовеньком платьице, которое больше похоже на пижаму для шестилетнего ребенка. Этот пост собрал еще больше нелестных комментариев.
«Трусы не забыла надеть?»;
«Господи, она в своем уме?», — пишут хэйтеры.
Бузова последнее время удивляет не только откровенными нарядами, но и фотосессиями. Один из последних постов — фото в ванной, где девушка полностью обнажена, а в руках роза. Некоторые уже называют Ольгу «вторая Волочкова» и беспокоятся о ее психическом состоянии.
«Мой идеальный день заканчивается идеальным вечером в теплой ванне. Многие из вас посмотрят эти фото уже утром, а у меня только наступает эта «Спокойной ночи». Валюсь с ног. Интересно, а можно выспаться за шесть часов?» — подписала публикацию Бузова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова работает буквально круглосуточно, поэтому в конце января сделала себе послабление и улетела на другой континент, но как оказалось позже тоже на съемки.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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