Экс-премьер Израиля рассказал о разговоре с Путиным по поводу Зеленского

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42

По словам Нафтали Беннета, украинский президент очень боялся за свою безопасность в начале российской спецоперации.

Экс-премьер Израиля рассказал о разговоре с Путиным по поводу Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным о том, что ожидает украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил в эфире 12-го канала израильского телевидения.

В ходе почти пятичасовой беседы Беннет рассказал, что встречался с Путиным в начале марта 2022 года во время своего визита в Москву. Он утверждает, что обратиться к российскому лидер его просил глава Незалежной.

«Я знал, что Зеленский скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал», — цитирует Беннета газета The Times of Israel.

Политик отметил, что Зеленский боялся за свою безопасность, но российский лидер ясно дал понять, что тому ничего не угрожает.

После общения с Путиным Беннет передал Зеленскому содержание беседы. Узнав об обещании президента России, тот записал видеоролик, в котором заявил, что «ничего не боится».

По словам Беннета, Зеленский со своей стороны был готов отказаться от идеи вступления Украины в НАТО. Однако, подчеркнул политик, глава Незалежной согласовывал свои действия с США, Германией и Францией, но те решили «громить Россию, а не договариваться» и пресекли переговоры Киева и Москвы.

Ранее стало известно, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение изучить возможность поставки боевой техники Украине.

Несколько дней назад израильский премьер-министр заявил, что в стране обсуждается передача Украине систем противоракетной обороны «Железный купол». По словам Нетаньяху, США уже направили Украине «большую часть» боеприпасов, которые ранее находились в Израиле. Политик подчеркнул, что это было только решением Вашингтона.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, поможет ли Украине система «Железный купол», если Израиль все же решит ее передать.

Тема:
Спецоперация
5 февр
«Начальство на нас забило»: кадры отступления ВСУ из Артемовска
5 февр
«Сомнения в адекватности садовника»: Захарова ткнула Борреля носом в факты об Украине
5 февр
Дмитрий Назаров уехал из России в Израиль: только тур или навсегда?
5 февр
Арестович: ВСУ не избежать неприятностей в ближайшие два месяца в Донбассе
5 февр
Как российские силы продвигаются к Северску — кадры с передовой
5 февр
Российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ
5 февр
Корреспондент «Известий» рассказал о тактике российских сил в боях за Угледар
5 февр
Круглосуточная артдуэль: армия РФ пресекла все попытки ВСУ прорваться к Кременной
5 февр
Какие города России могут попасть под обстрел ВСУ из-за дальнобойных ракет GLSDB
5 февр
В парламенте Франции потребовали провести дебаты по поставкам оружия Украине
-2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

16:08
«Дом трясся»: дочь Шукшиной рассказала о кровавых драках матери с мужем
15:54
Экс-премьер Израиля рассказал о разговоре с Путиным по поводу Зеленского
15:39
Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой
15:20
Уроки истории: о чем «коллективному Западу» напоминает освобождение Сталинграда
15:02
«Начальство на нас забило»: кадры отступления ВСУ из Артемовска
14:40
Новость о смерти матери повергла дочь Началовой в истерику: «Кричала 15 минут»

Сейчас читают

Борьба за наследство: дети покойной Любови Полищук развязали конфликт?
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Сбежавший в Израиль Анатолий Белый обесценил карьеру в РФ: «Это комок в горле»
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023