Почему украинцы недовольны новым законом Зеленского для военнослужащих

Президент ужесточил наказания для военнослужащих за дезертирство и невыполнение боевых приказов.

На Украине раскритиковали закон, ужесточающий наказания для военнослужащих, которые не выполняют приказы. Об этом сообщает издание Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за невыполнение боевых приказов, побег с поле боя или из воинской части для военных ужесточается уголовная ответственность. В частности, суды не смогу смягчать или выносить условные приговоры за неисполнение приказа, дезертирство.

Петиция об отмене закона, созданная украинцами, собрала более 25 тысяч подписей, но президент отказался наложить свое вето.

«Залогом боеспособности воинских частей и в конечном счете победы Украины является соблюдение воинской дисциплины», — заявил Зеленский в письменном обращении к гражданам.

Наказание ужесточили из-за участившихся случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом Зеленского просило военное командование Украины.

Как отметили общественные организации, данный закон может повлечь за собой негативные последствия, такие как снижение боевого духа военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ВСУ фиксируют повальное дезертирство.