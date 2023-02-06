Обрушившаяся на Камчатку непогода спровоцировала множество ДТП
Гололедица на дорогах в Южно-Сахалинске также стала следствием аварии, жертв которой чудом удалось избежать.
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker / obr; 5-tv.ru
Непогода стала причиной массовых ДТП и пробок на Камчатке. В одной из аварий столкнулись сразу несколько машин. На заснеженной дороге водитель не справился с управлением, что и привело к столкновению.
Еще одна серьезная авария произошла в Южно-Сахалинске. На скользкой дороге грузовик впечатался во встречный большегруз. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.
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