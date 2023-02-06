Солдаты ВСУ боятся наступления российских военных и оставляют позиции

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 237

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ дезертируют из-за наступления ВС РФ под Кременной

Солдаты ВСУ боятся наступления российских военных и оставляют позиции

Фото: www.globallookpress.com / Sadak Souici

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Ментальное здоровье националистов ухудшается с каждым днем.

Украинские националисты отказываются от службы из-за наступления российских бойцов в районе Кременной. Об этом сообщил военный эксперт, экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. Он рассказал, что на кременском направлении у военнослужащих ВСУ отмечается низкий уровень морально-психологического состояния.

«Некоторые военнослужащие оставляют позиции, не оказывая существенного сопротивления. <…> Отправленные в данный район для сдерживания собственных войск националистические подразделения не справляются с данной задачей», — объяснил Марочко.

Стоит отметить, что более стрессоустойчивые боевики Украины очень недовольны поведением своих сослуживцев. Еще три дня назад экс-подполковник Народной милиции ЛНР сообщил, как военнослужащие Незалежной расстреляли своих же боевых товарищей под Кременной, потому что те собирались сдаться.

«По украинской позиции с их же стороны был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли», — рассказал военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как солдаты ВСУ могут помочь армии России в освобождении Донбасса.

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