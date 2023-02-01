Политик призвала мир прислушаться ко многим фактам, о которых сообщает российская сторона.

Западные неправительственные организации неохотно, но начали подтверждать военные преступления Украины. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политик акцентировала внимание на докладе организации Human Rights Watch, указавшей на использование ВСУ запрещенных противопехотных мин «Лепесток», на которых регулярно подрываются мирные люди.

«Показательно, что военные преступления киевского режима подтверждают уже даже западные неправительственные организации, с трудом, еле-еле, бесконечно инкорпорируя во всех своих пресс-релизах и заявлениях ссылки на то, что и «Россия делает так же“», — отметили в МИДе.

Захарова подчеркнула, что Human Rights Watch признал, что киевский режим переходит всяческие границы. Представитель МИД России добавила, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и ранее заявлял о факте их применения. Сейчас же неправительственная организация вспомнила его слова.

«Может быть, имеет смысл сказать о том, что Россия все-таки права? Раз все то, о чем говорилось на заседании СБ ООН, и говорил об этом именно российский представитель, постпред РФ, нашло подтверждение уже в тех материалах тех организаций, которые никогда не были уличены в симпатиях к нам», — обратилась представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова призвала западную общественность открыть глаза и прислушаться ко многим другим данным, о которых сообщает российская сторона.

В заключение Мария Захарова поделилась мнением, что Киев откажется расследовать инциденты применения «Лепестков» по призыву Human Rights Watch. Она считает, что Украина действует только по приказу США.

«Лепесток» — это нажимные мины советского производства. Противопехотная мина срабатывает когда человек наступает на нее и предназначена для повреждения ног. «Лепестки», которые Незалежная ратифицировала в 2005 году, были запрещены Оттавской конвенцией.

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