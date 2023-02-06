Кремль отказался комментировать слова Беннета про разговор с Путиным об Украине

В Кремле решили не раскрывать подробностей переговоров бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и главы России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не любит делать достоянием общественности детали переговоров на высшем уровне.

Беннет дал интервью, в котором рассказал, что Путин пообещал ему не устранять президента Украины Владимира Зеленского. Он также заявил, что переговоры Москвы и Киева были прерваны Западом. Официальный представитель Кремля отказался подтверждать или опровергать подобные высказывания.

«Действительно, на повестке дня помимо двусторонних отношений была тема Украины, тема специальной военной операции. Они, собственно, не один час посвятили обсуждению этой темы. Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — подчеркнул он.

Песков добавил, что российский лидер вел интенсивный диалог с Беннетом, когда тот был премьер-министром Израиля. Помимо телефонных переговоров представители двух стран встречались лично для общения.

В начале 2022 года Нафтали Беннет выступил в роли медиатора на российско-украинских переговорах. В своем интервью он поделился воспоминаниями об общении с обеими сторонами. По словам Беннета, Зеленский подтолкнул его на разговор с Путиным, в котором последний и пообещал сохранить жизнь президенту Незалежной. После этого экс-пермьер министр Израиля связаться с Зеленским и доложил подробности беседы. Тот, в свою очередь, отправился в кабинет и записал обращение, в котором заявил, что ничего не боится. Ранее он был крайне обеспокоен своим будущем и боялся за жизнь, подчеркнул Беннет.

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