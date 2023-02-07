Преодолеем все препятствия, поразим все цели! Лучшее видео из зоны СВО за день
Опубликованы кадры работы экипажа танка Т-90М «Прорыв» в связке с операторами квадрокоптеров
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Работа танкистов и артиллеристов помогает российским силам продвигаться вперед в зоне спецоперации и подавлять противника.
Российские военные с каждым днем все ближе к достижению поставленных в ходе спецоперации (СВО) по защите Донбасса целей. Украинские войска несут большие потери на всех направлениях. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой бойцов ВС РФ за минувший день в одном ролике.
Российские танки Т-90М «Прорыв» активно работают в зоне СВО. Их экипажи ведут слаженную работу с операторами малоразмерных дронов. Работа в связке помогает нанести более точное огневое поражение по укрепрайонам противника. На кадрах представлена подготовка российских бойцов в тыловой зоне проведения СВО.
Танки уже хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения СВО. Например, в зимнее время года из-за морозов лесная колея, как правило, становится твердой — это затрудняет движение для большинства танков, но не для Т-90. Он с легкостью преодолевает такие препятствия.
Также на кадрах запечатлена боевая работа расчетов установок «Гиацинт-Б». Российские артиллеристы точными ударами поражают выявленные огневые позиции противника — бронированную технику, артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и пункты управления украинских войск.
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