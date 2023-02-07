США показали кадры перевозки танков Bradley, которые передадут Украине
При этом Вашингтон отказался отправлять Киеву истребители F-16 в качестве военной помощи.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oz Suguitan; 5-tv.ru
Вашингтон не будет отправлять на Украину истребители F-16 в качестве военной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден. Впрочем, это не мешает Штатам поставлять Киеву другие виды вооружений.
Сегодня транспортное командование США показало кадры перевозки боевой машины пехоты (БМП) Bradley. В сообщении ведомства говорится, что в этот груз вошли 60 машин на сумму почти в три миллиарда долларов. Поставка прошла в рамках соглашения о предоставлении военной помощи Украине.
Bradley разработали еще в 70-х годах с учетом опыта боевого применения советской БМП-1. Экипаж состоит из трех человек, на борт одна машина берет до шести пехотинцев.
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