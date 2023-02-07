Российские войска заняли новые территории в Запорожской области

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Рита Миронова
Рита Миронова 96

Рогов заявил о закреплении российских войск на новых позициях в Запорожской области

Российские войска заняли новые территории в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Depositphotos / stadtratte

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

В прошлом месяце вооруженные бои в регионе активизировались по всей линии фронта.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России заняли новые позиции в регионе. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций», — заявил Рогов.

В прошлом месяце бои в Запорожской области активизировались по всей линии фронта. Как сообщал Рогов, российской армии удалось освободить от националистов и взять под контроль девять населенных пунктов.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре. Помимо нее, к РФ присоединились Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина обстреляла автомобильный мост в Запорожской области. Среди мирного населения есть пострадавшие и погибшие.

Тема:
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