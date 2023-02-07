Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских сил в направлении Северска
Каждый город и каждое село, переходящее под контроль наших бойцов — колоссальная потеря для противника.
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
Российские военные достигли существенных успехов на стратегически важном для освобождения Красного Лимана северском направлении. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире авторской передачи Владимира Соловьева.
«Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана — это, конечно же, Северск и все, что с этим связано», — отметил Пушилин.
Он отметил, что пока это только окрестности, однако каждая уничтоженная позиция ВСУ важна для российских бойцов, ведь это сильно улучшает положение подразделений ВС РФ. По словам Пушилина, армия России постепенно движется по всей линии фронта в ДНР.
Красный Лиман освободили в конце мая прошлого года, однако осенью украинские националисты вновь заняли позиции там. В Минобороны России сообщили, что в тот момент было важно вывести войска РФ на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Сейчас на Красном Лимане идут ожесточенные бои, причем не в пользу ВСУ. Только за прошедшие сутки украинские боевики потеряли более сотни военных и не менее семи единиц техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска заняли новые территории в Запорожской области.
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