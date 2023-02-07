WP: в конгрессе США выступили за передачу России части Украины

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Часть западных политиков требует остановить финансирование киевского режима.

WP: в конгрессе США выступили за передачу России части Украины

Фото: SHAWN THEW / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Многие американские конгрессмены от республиканской партии выступили за то, чтобы Украина отказалась от части своих территорий и передала их России. Об этом сообщило издание Washington Post.

Авторы статьи ссылаются на опрос Института Гэллапа, который был проведен среди членов конгресса США. В материале указано, то почти 50% республиканцев предполагают, что передача части территорий Незалежной под контроль РФ приведет к завершению спецоперации.

«Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение», — публикует издание.

В статье отмечается, что более половины партии считают, что Вашингтон делает для Киева «слишком много». Журналисты цитируют слова конгрессменов о том, что Штаты «должны прекратить финансировать украинскую армию и точка».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, почему у ВСУ «началась истерика».

Тема:
Спецоперация
7 февр
США показали кадры перевозки танков Bradley, которые передадут Украине
7 февр
Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских сил в направлении Северска
7 февр
ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре
7 февр
Российские войска заняли новые территории в Запорожской области
7 февр
«Миноискатель бесполезен»: саперы рассказали о разминировании Мариуполя
7 февр
Захарова ответила на сравнение Европы с наркоманом: «Кто тогда Зеленский?»
7 февр
Штурмовые группы ВДВ и артиллерия разгромили опорные пункты ВСУ — видео
7 февр
Преодолеем все препятствия, поразим все цели! Лучшее видео из зоны СВО за день
7 февр
Бойцы ВС РФ плотным огнем оттеснили ВСУ на артемовском направлении — видео с передовой
7 февр
ВСУ берут жителей Артемовска в заложники для шантажа и заставляют работать
-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:31
Оползни на юге Перу унесли десятки жизней
12:22
WP: в конгрессе США выступили за передачу России части Украины
12:12
Родившая Орлова «призналась» в постановочном фото с дочерью
12:00
США показали кадры перевозки танков Bradley, которые передадут Украине
11:47
Как бабушка на даче: стилист «разнесла» образы актрисы Марины Зудиной
11:36
Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских сил в направлении Северска

Сейчас читают

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Убрали стопу: почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023