WP: в конгрессе США выступили за передачу России части Украины
Часть западных политиков требует остановить финансирование киевского режима.
Фото: SHAWN THEW / ТАСС
Многие американские конгрессмены от республиканской партии выступили за то, чтобы Украина отказалась от части своих территорий и передала их России. Об этом сообщило издание Washington Post.
Авторы статьи ссылаются на опрос Института Гэллапа, который был проведен среди членов конгресса США. В материале указано, то почти 50% республиканцев предполагают, что передача части территорий Незалежной под контроль РФ приведет к завершению спецоперации.
«Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение», — публикует издание.
В статье отмечается, что более половины партии считают, что Вашингтон делает для Киева «слишком много». Журналисты цитируют слова конгрессменов о том, что Штаты «должны прекратить финансировать украинскую армию и точка».
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, почему у ВСУ «началась истерика».
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