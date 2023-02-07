В США сообщили о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 81

NYT: украинская армия несет серьезные потери в боях под Артемовском

В США сообщили о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация

Американские СМИ пишут о моргах в украинских госпиталях, забитых телами боевиков киевского режима.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в боях под Артемовском. Об этом пишет американская газета New York Times, цитируя украинских военных, которые пожаловались на превосходство российских сил в численности и вооружении.

«Особенно сложно, когда у тебя 50 парней, а у них — 300», — заявил изданию украинский боевик Павел, раненный под Артемовском.

Другой военный рассказал, что подразделениям ВСУ негде прятаться в условиях зимы и открытых позиций.

Издание отмечает, что украинские войска измучены почти 12 месяцами ожесточенных боев и, несмотря на наличие танков и артиллерии, у них гораздо меньше боеприпасов, чем у противника.

Также газета пишет, что в одном из госпиталей на подконтрольной Киеву территории Донбасса морг был забит телами военнослужащих ВСУ, а в другом носилки с ранеными стояли даже в коридорах, и непрерывно прибывали машины скорой помощи.

Накануне украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на офицера ВСУ Дениса Ярославского сообщило о переходе более трети Артемовска под контроль Вооруженных сил России.

До этого в соцсетях появились кадры бегства подразделений ВСУ из города. На видео украинские боевики проклинают бросившее их начальство, не стесняясь в выражениях и пользуясь ненормативной лексикой. Также они сообщают о больших потерях украинской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал обстановку в Донбассе очень тяжелой для ВСУ.

Тема:
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