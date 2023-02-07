ВСУ бегут: что происходит на передовой в районе Кременной в ЛНР
В Луганской Народной Республике одна из самых горячих точек сейчас в районе Кременной.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Сейчас все внимание приковано к Кременной. Там, как рассказали наши военные, украинские войска массово бросаются в бегство, оставляя в панике свои позиции. Уходят вглубь леса целыми группами. Но и там их отслеживают наши беспилотники, чтобы не дать ВСУ ни малейшей передышки и ни одного шанса выстроить здесь оборону. Кадры работы российских войск в этом районе — у Алексея Полторанина.
Военкор показал кадры разведки четвертой бригады 2-го армейского корпуса. На них российская пехота совершает бросок в тот момент, когда ее поддерживает артиллерия, и националистам приходится бежать со своих позиций.
Один боевик был ранен, он пытается ползти, и поднимается на ноги только с помощью товарища. Но снаряды нашей артиллерии разрываются неподалеку от убегающей группы. Украинский боевик, кажется, уже забывает о ранении ноги, и бежит вперед. После этого наша пехота может занять новый рубеж.
Леса под Кременной российские военные прочесывают круглосуточно — высматривают позиции противника с помощью беспилотника. Как только увидят очередной лабиринт украинских окопов, разведчики передают координаты ВСУ минометчикам.
После удара минометом на позиции украинских боевиков — паника. Националист выскакивает из окопа, бежит к другому входу и что-то говорит своим. И в этот момент наши военные снова наносят точный удар по противнику.
Боец с позывным Кот рассказал, что в лесах под Кременной со стороны ВСУ сейчас есть и западные наемники, и украинские резервы. Есть и заградотряды, которые не дают боевикам покидать поле боя.
Основная задача российских войск: не дать националистам на этом направлении перегруппироваться и укрепиться на новых позициях. Пока противник не организован, он продолжает нести огромные потери. Любая передышка поможет националистам грамотно выстроить оборону, а такого допускать нельзя.
«В спешке сильно они не окапываются, делают обычные окопы, обычные блиндажи», — уточнил военнослужащий с позывным Лулу.
Малыми группами националисты пытаются контратаковать российскую оборону, но все их попытки пресекаются.
«Наши движутся вперед, проводят так называемую „дозачистку“. Осматривают вокруг — лес большой, вдруг то-то из противников заблудился», — отметил военный с позывным Шумер.
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