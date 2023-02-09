Народный фронт запустил акцию помощи бойцам на передовой к 23 февраля

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Для защитников Отечества закупят автомобили, квадрокоптеры, бинокли, аптечки и много другое. Все это помогут доставить на фронт военкоры «Известий».

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В рамках проекта «Все для победы» Народный фронт предлагает всем вместе поддержать российских бойцов. В преддверии 23 февраля проходит акция в поддержку тех, кто сейчас находится на передовой.

На собранные средства закупят автомобили, квадрокоптеры, бинокли, аптечки и другое дополнительное оснащение, необходимое сейчас там.

Наши военкоры уже не раз помогали доставить собранное с вашей помощью. Чтобы поучаствовать в акции, достаточно навести камеру на QR-код, который вы видите на экране, и перейти по ссылке. Все потом отправят в воинские части.

Тема:
Спецоперация
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