Народный фронт запустил акцию помощи бойцам на передовой к 23 февраля
Для защитников Отечества закупят автомобили, квадрокоптеры, бинокли, аптечки и много другое. Все это помогут доставить на фронт военкоры «Известий».
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
В рамках проекта «Все для победы» Народный фронт предлагает всем вместе поддержать российских бойцов. В преддверии 23 февраля проходит акция в поддержку тех, кто сейчас находится на передовой.
На собранные средства закупят автомобили, квадрокоптеры, бинокли, аптечки и другое дополнительное оснащение, необходимое сейчас там.
Наши военкоры уже не раз помогали доставить собранное с вашей помощью. Чтобы поучаствовать в акции, достаточно навести камеру на QR-код, который вы видите на экране, и перейти по ссылке. Все потом отправят в воинские части.
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