Российские войска нанесли серьезный удар по ВСУ на всех направлениях
ВС РФ уничтожили более 110 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ
В Минобороны рассказали об успехах российской армии в зоне спецоперации. Противник несет большие потери на всех направлениях.
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 315 украинских боевиков. Значительные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли и в технике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Рф Игорь Конашенков на брифинге.
Так, на купянском направлении ВС РФ полностью уничтожили технику и боевиков подразделений 103-й бригады теробороны и 14-1 механизированной бригады ВСУ. Кроме того, уничтожены два автомобиля и около 40 военнослужащих украинской армии.
Больших успехов за сутки добилась российская авиация на краснолиманском направлении — уничтожено более 100 украинских военных, три бронированные машины, две гаубицы Д-20 и склад боеприпасов.
На Донецком направлении уничтожен «Паладин» и американская радиолокационная станция. Также удалось ликвидировать две боевые бронемашины, шесть автомобилей и четыре склада боеприпасов в районах Славянска, Авдеевки и Малиновки.
Кроме того, ВС России уничтожили более 85 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении.
«За сутки на данном направлении уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил Игорь Конашенков.
На Херсонском направлении за сутки удалось уничтожить гаубицу «Мста-Б», три крупнокалиберных миномета, а также четыре склада с боеприпасами.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Россия решила оказать ЛНР и ДНР военную поддержку, так как со стороны ВСУ возобновились массированные обстрелы мирных жителей. Цель российских военных — добиться прекращения геноцида гражданских со стороны киевской власти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДНР были уничтожены иностранные наемники.
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