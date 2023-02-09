Российские войска нанесли серьезный удар по ВСУ на всех направлениях

|
Рита Миронова
Рита Миронова 268

ВС РФ уничтожили более 110 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

В Минобороны рассказали об успехах российской армии в зоне спецоперации. Противник несет большие потери на всех направлениях.

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 315 украинских боевиков. Значительные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли и в технике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Рф Игорь Конашенков на брифинге.

Так, на купянском направлении ВС РФ полностью уничтожили технику и боевиков подразделений 103-й бригады теробороны и 14-1 механизированной бригады ВСУ. Кроме того, уничтожены два автомобиля и около 40 военнослужащих украинской армии.

Больших успехов за сутки добилась российская авиация на краснолиманском направлении — уничтожено более 100 украинских военных, три бронированные машины, две гаубицы Д-20 и склад боеприпасов.

На Донецком направлении уничтожен «Паладин» и американская радиолокационная станция. Также удалось ликвидировать две боевые бронемашины, шесть автомобилей и четыре склада боеприпасов в районах Славянска, Авдеевки и Малиновки.

Кроме того, ВС России уничтожили более 85 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении.

«За сутки на данном направлении уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил Игорь Конашенков.

На Херсонском направлении за сутки удалось уничтожить гаубицу «Мста-Б», три крупнокалиберных миномета, а также четыре склада с боеприпасами.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Россия решила оказать ЛНР и ДНР военную поддержку, так как со стороны ВСУ возобновились массированные обстрелы мирных жителей. Цель российских военных — добиться прекращения геноцида гражданских со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДНР были уничтожены иностранные наемники.

Тема:
Спецоперация
9 февр
Белорусские пограничники перехватили беспилотник ВСУ в Столинском районе
9 февр
«Лечить это можно»: что ВСУ использовали вместо химоружия
9 февр
Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
9 февр
Не продвинулись ни на шаг: ВСУ несут большие потери в самой горячей точке ЛНР
9 февр
Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона
9 февр
В СК РФ сообщили, что ВСУ мешают опознать иностранных наемников жуткими методами
9 февр
СК РФ раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины
9 февр
Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова
9 февр
В Академии военных наук заявили, что Польша готовится к захвату части Украины
9 февр
Власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях
-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:43
Премьер Венгрии неожиданно отреагировал на появление Зеленского на саммите ЕС
17:33
МИД Норвегии отверг обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков»
17:20
Обнаглели и свалили: звезда «Черной весны» Кологривый о моде артистов на эмиграцию
17:02
Илон Маск отключил доступ к интернету для дронов ВСУ
16:56
Число погибших от взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до восьми
16:53
Орлова пожаловалась на вес через три дня после родов: «Я рассчитывала»

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023