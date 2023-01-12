Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 237

Обнародованы кадры удара по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР

Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Больше всего расстроились военные из Польши — жалко боекомплект.

Российская разведка группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) определила место временного расположения войск иностранных наемников в Красногоровке, подконтрольной Киеву части территории ДНР. Видео с его ликвидацией опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видно, что оператор беспилотного летательного аппарата выравнивает орудие «Мста-С», после чего его 152-миллиметровые снаряды пробивают укрепления и провоцируют объемные взрывы от детонации боекомплекта внутри здания. Как сообщают разведывательные данные, потери иностранных наемников составили от 30 до 40 человек.

«По результатам налета в радиоэфире больше всех сокрушались поляки. Их не сильно тронула гибель товарищей, но было очень жалко потерянный боекомплект», — отметил один из бойцов «Викинга».

К слову, российские войска регулярно уничтожают иностранных боевиков ВСУ. Например, еще в начале января генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о ликвидации около 70 националистов, прибывших в украинскую армию из других стран. При этом около 100 боевиков получили ранения.

Еще 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что националисты вновь начали массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Киев отверг, поэтому Москва решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Евросоюза и НАТО представили это как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал итоги года в зоне СВО.

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