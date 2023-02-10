Винты поют, как струны: лучшее видео из зоны СВО за сегодня

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Игорь Рязов
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Российские вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25 разнесли бронетехнику и позиции украинских националистов. На аэродромы вернулись без потерь.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военнослужащие ВС РФ продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ и теснить украинских националистов в рамках спецоперации по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой российской авиации за минувший день в одном видео.

Российские экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8 успешно выполнили задание на одном из ключевых направлений спецоперации. Как рассказали в Минобороны РФ, пилоты уничтожили скопление бронетехники ВСУ.

На борту Ми-8 вместе с пилотами находятся стрелки, пулеметчики и медик. Они выполняют по четыре боевых вылета в день. Вертолеты прикрывают армейскую авиацию, и пехоту на земле. При необходимости эвакуируют раненых с поля боя.

Ракетные удары с воздуха по и бронетехнике и объектам ВСУ наносит экипажи штурмовиков Су-25. В этот раз пуски ракет были выполнены с малых высот парами самолетов. Сразу после этого экипажи выпустили тепловые ловушки, чтобы не дать себя сбить ответным огнем.

Всем штурмовикам удалось вернуться на аэродром вылета. В результате их боевого вылета националисты лишились замаскированных укрепленных позиции в поле и бронетехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР.

Тема:
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