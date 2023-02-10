Украинские СМИ вновь сообщают о взрывах в Кривом Роге и Харькове
Украинские СМИ заявили о взрывах в Кривом Роге, Днепропетровской области и Харькове
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Российская журналистка даже опубликовала кадры прилетов по территории Украины.
В Кривом Роге и Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом заявили украинские издания. Также мэр Харькова Игорь Терихов подтвердил, что по объекту критической инфраструктуры нанесен удар. В том числе сообщается о звуках взрывов в Киеве.
Еще отмечается, что взрывы прозвучали в Запорожье на той части региона, которая контролируется украинскими властями. Удары были слышны в Ивано-Франковске.
Помимо этого российская журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале кадры прилета по турбинному залу ТЭС в Кривом Роге и фото из Харькова. На фото видно, как поднимается столб дыма.
Президент России Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не потерпит террористических актов со стороны киевского режима. После терактов на Крымском мосту российская сторона стала наносить удары по критическим объектам Незалежной. Как отмечал глава государства, это стало ответной реакции нашей страны на бесчинства украинских националистов.
К слову, вместо решения конфликта правительство Украины беспокоится за собственные «шкуры». Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Николаеве для депутатов оборудуют секретные бомбоубежища. В них всегда будет электричество и интернет.
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