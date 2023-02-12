Последняя ниточка: российская армия замыкает кольцо вокруг Артемовска

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Украинские боевики массово бегут из города по оставшемуся для выхода коридору.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Самые большие потери киевские формирования несут сейчас в окрестностях Артемовска, или Бахмута, как его называют на Украине. Российские войска ведут планомерный охват населенного пункта, с севера и юга, параллельно, вклиниваясь и в застройку.

То есть и выдавливают ВСУ-шников, и сужают им коридор для отступления. Перерезаны уже две основные трассы в город, осталась одна, на которой, как на ниточке, висит оборона Артемовска.

В интернете все больше видео, как деморализованные подразделения бегут из-под обстрелов и отказываются возвращаться на передовую. Постоянный натиск на позиции, страх, что соседи дрогнут и побегут первыми — деморализуют.

Киев приказывает — держаться, держаться пока не придет подмога с Запада, новую технику, в том числе танки откровенно дают для наступления весной. К этому готовятся обе стороны. Украинское командование копит резервы, наши бьют на упреждение — наступают сами. Активные штурмовые действия российские войска сейчас ведут и на широком участке фронта Сватово-Кременная. Местность там непростая — есть вековые леса, где легко укрываться, но тяжело применять мощную технику.

Как там действуют наши военные расскажет Алексей Полторанин.

Наши вертолеты Ка-52 наносят массированные удары по опорнику ВСУ в районе Кременной. Координаты цели летчикам передала с земли разведка.

Авиацию подхватывает артиллерия. Чтобы разбить целый укрепрайон украинских боевиков, нужно нанести серию ударов. Оборона противника в этих лесах мощная.

Наши десантники отрабатывают по врагу уже с максимальной дистанции, но еще недавно стреляли по боевикам с этой же точки почти прямой наводкой. Артиллерия успешно разрушила укрепления, а пехота выдавила ВСУ вглубь Кременского леса.

Кадры разведки нашей четвертой бригады второго армейского корпуса. Один из боевиков ранен, пытается ползти, поднимается на ноги только с помощью товарища. Снаряды падают по близости.

«Противник сейчас там будет перегруппировывать свои силы и средства на этом мы не останавливаемся, идем дальше, будем дальше выдавливать, не давая остановиться, создавая районы восполнения и возобновления боеготовности», — рассказал боец с позывным «Шумер».

Отброшенный противник снова пытается окопаться. Российские военные тем временем забирают опорные пункты противника. Эти позиции еще недавно удерживали украинские боевики, а теперь здесь наши солдаты. В округе слышны выстрелы из боевой техники БМД-2 и российских пушек.

Разведка сообщает координаты очередного укрепрайона националистов. В небе работает наш беспилотник. Снаряды ложатся кучно. На земле, как видно, паника. Боевик то и дело выглядывает из траншеи, другой бежит.

Украинские боевики часто отвечают артиллерийским огнем. Контрабатарейная борьба здесь завязывается постоянно. Во время съемок мы попали под обстрел — ВСУ стали бить из миномета.

Быстро заходим в окоп, вскоре вражеский огонь прекращается. Российская артиллерия не медлит с ответом. Еще одна важная цель наших солдат — это боевая техника ВСУ, которой их регулярно снабжает Запад.

В лесах под Кременной нашим силам противостоят западные наемники, резервы из числа мобилизованных, за которыми командование ВСУ поставило заградотряды. Дезертирство в рядах противника приобрело массовый характер. Командиров на передовой нет, из безопасного тыла они приказывают украинцам стоять насмерть, снаряды заканчиваются, а натиск наших войск только нарастает.

Тема:
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