Народный фронт организовал сбор для покупки снаряжения участникам СВО
К акции присоединились и знаменитости. Поддержать проект может каждый — достаточно лишь перейти по QR-коду на страницу проекта.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
В преддверии Дня защитника Отечества Народный фронт вместе с «Известиями» и рядом других медиахолдингов организовал сбор в помощь бойцам, которые сражаются на передовой.
Поддержать акцию может каждый, перейдя по QR-коду на страницу проекта. Средства пойдут на закупку внедорожников, квадрокоптеров, рюкзаков и аптечек. Поддержали начинание и многие известные люди. Так рок музыкант Александ Ф. Скляр отправил на передовую гитары с автографами.
«Волнительно за бойцов, подписывать не волнительно, мы сидим в тепле, вокруг нас не рвутся снаряды, но душа болит за ребят», — подчеркнул музыкант.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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