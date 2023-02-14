В Кремле сообщили, как иностранные наемники могут повлиять на ход СВО

Наличие иностранных наемников в зоне спецоперации не является открытием последних дней. Российские военные давно слышат иностранную речь на передовой.

Участие наемников в боевых действиях на стороне Украины не повлияет на проведение специальной военной операции России. Иностранцы на поле боя лишь затянут течение конфликта. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секреатрь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что российские военные на передовой нередко сталкиваются с иностранной речью. По словам официального представителя Кремля, это давно перестало быть секретом и не является открытием последних дней.

«Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно. Еще раз повторяем: да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно», — прокомментировал пресс-секретарть главы России.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, какими методами ВСУ пытаются скрывать наличие иностранных наемников на территории Украины.