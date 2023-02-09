В СК РФ сообщили, что ВСУ мешают опознать иностранных наемников жуткими методами

Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне другого государства запрещены международными нормами. Однако украинские боевики стараются всех обхитрить.

Следственный комитет установил, что боевики ВСУ отрубают конечности погибшим наемникам, чтобы скрыть их персональные данные. Такими методами киевский режим пытается замести следы запрещенного участия иностранцев в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил врид заместителя председателя СК России Константин Корпусов во время оперативного совещания, которое председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Донецке.

«Установлено, что с целью осложнения опознания тел погибших наемников военнослужащими воинских формирований Украины отсекаются им кисти рук и головы», — прокомментировал Корпусов.

В ведомстве рассказали, что в конце января из зоны проведения спецоперации в луганский морг были доставлены три тела. Два из них не имели голов и кистей рук. Предположительно, иностранные раждане принимали участие в СВО на украинской стороне. У погибших также отсутствовали документы, которые позволили бы установить их личности.

«Но были обнаружены мобильные телефоны, в которых содержались фотографии и видеозаписи, позволившие сделать вывод, что указанные граждане являются наемниками», — добавил врид заместителя председателя СК.

По итогам прошедшего в Донецке совещания Бастрыкин дал поручение продолжать сбор фактов и доказательств, которые подтверждают совершение военных преступлений противником. Председатель СК РФ также дал ряд рекомендаций по организации дальнейшей работы следственных подразделений в присоединенных к России субъектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет России раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины.