Куда армия РФ может двинуться после освобождения Артемовска?

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Командир добровольцев Фомченков: после Бахмута Россия двинется в сторону Славянска-Краматорска

Куда армия РФ может двинуться после освобождения Артемовска?

Фото: Рубцов Андрей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Командир добровольческого формирования раскрыл следующий рубеж в спецоперации на Украине, который очень важен для освобождения Донбасса.

После Артемовска (Бахмута) Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять позиции в районе Северска, расположенного в 40 километрах к северу, и это позволит российским войскам начать наступление в направлении Славянска и Краматорска. Такое мнение высказал командир добровольческого формирования Сергей Фомченков.

«Конечно, на этих направлениях ВСУ давно уже выстроили новые оборонительные рубежи, и нам предстоит приложить массу усилий, чтобы их преодолеть. Иллюзий тут нет. Прорвемся», — цитирует Фомченкова URA.RU.

Командир также выразил надежду на то, что Артемовск будет освобожден до конца текущей недели. По словам Фомченкова, Киев продолжает бросать в «бахмутскую мясорубку» новые силы, пытаясь любой ценой замедлить наступление российских войск, но динамика боев говорит о неуклонной утрате контроля ВСУ над Артемовском.

До этого российские военные сообщили об очередной переброске в Артемовск новой техники и боевиков ВСУ. По всей видимости, киевский режим использует все возможное для недопущения окружения города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине прогнозируют свержение президента Украины Владимира Зеленского после потери Артемовска.

Тема:
Спецоперация
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