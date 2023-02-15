Неонацисты ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 77

РИА Новости: ВСУ перебрасывают в Артемовск дополнительные подразделения и технику

Неонацисты ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация

Российская армия продолжает перекрывать пути снабжения украинских радикалов.

Новую технику и боевиков перебрасывают в Артемовск Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из российских бойцов. Со слов собеседника, командование Незалежной использует все возможное для недопущения окружения города. При ожесточенном сопротивлении радикалов, солдаты армии РФ двигаются вперед, как в Артемовске, так и на его окраинах.

Город находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) к северу от Горловки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас подразделения российской армии ведут бои в районе населенного пункта Парасковиевка. Его взятие даст возможность перерезать последний путь снабжения группировки украинских неонацистов.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима продолжается. Решение о ее начале было принято в прошлом году на фоне усилившихся обстрелов гражданских боевиками ВСУ. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как армия России уничтожает командные пункты ВСУ.

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