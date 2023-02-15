Только вперед! О положении российских войск под Кременной в ЛНР

Эфирная новость 56

Полторанин опубликовал видеокадры продвижения войск ВС России под Кременной в ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Бойцы российской армии постепенно, но неуклонно продолжают освобождать от украинских боевиков территории народной республики.

Ожесточенные бои сейчас идут под Кременной.

Российские войска шаг за шагом отодвигают боевиков, отвоевывая территорию Кременского заповедника.

Украинские подразделения несут тяжелые потери. Наши штурмовые отряды поддерживает артиллерия.

На передовой работает Алексей Полторанин. Смотрите его репортаж.

Тема:
Спецоперация
15 февр
Умолял? Почему Зеленский упрашивал Резника остаться на посту главы минобороны Украины
15 февр
Куда армия РФ может двинуться после освобождения Артемовска?
15 февр
ВСУ готовят отступление из Артемовска и вывозят архивы госучреждений
15 февр
Российские военные уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении
15 февр
Отказ: концерт Реввы отменили в Краснодаре после слов об СВО
15 февр
Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев
15 февр
«Это не остановило»: боевики ВСУ расстреляли медиков под Угледаром
15 февр
Побило «Градом»: как российская артиллерия поддерживает наступление в ДНР — видео
15 февр
В США признали необходимость боевиков ВСУ экономить боеприпасы
15 февр
Включили заднюю: Нидерланды и Дания отказались поставлять Украине танки Leopard 2
-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.21
0.35 79.57
0.23
Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Последние новости

22:28
Некурортная погода: в Сочи пришли сильнейшие метели
22:21
Барбара Брыльска о жизни в российской провинции: «Мне страшно выходить из самолета»
22:12
Оснований — нет: Швейцария отказалась отдавать Украине российские деньги
22:01
Взрывная правда: Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
21:55
«Светлая память дяде Мише»: как знаменитости реагируют на смерть Михаила Овечкина
21:47
А власти скрывают: Херш обвинил США в замалчивании информации о диверсии на «Северных потоках»

Сейчас читают

Это реально? Схема спасения человека при фиброзе легкого
«Тяжелое время»: как Александр Овечкин прокомментировал смерть отца
Умер отец хоккеиста Александра Овечкина
«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023