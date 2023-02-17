Сила духа и надежное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день

Расчеты получили данные от разведчиков: необходимо уничтожить вражеский катер с десантом, совершающий очередную безуспешную попытку его высадки. Артиллеристы реагируют мгновенно — отправляют сразу три подарка противнику. Так военные называют осколочно-фугасные снаряды, которые точно поражают цель. Задача выполнена. Катер с десантом на борту потоплен.

Огонь корректируется с помощью беспилотников. Все координаты передают нашим артиллеристам, а те в свою очередь бьют по водному транспорту противника. И так практически круглосуточно. В любую погоду. Артиллеристы называют это просто работой, но проведя на позиции несколько часов, осознаешь, насколько это непросто.

Задачи артиллеристов — быть готовыми поразить цель по заданным координатам в любой момент. Военнослужащие каждую секунду рискуют жизнями. Ведь в любой момент может «накрыть» противник. Сила духа и надежное оружие помогают им ежедневно громить противника.

Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения — кость в горле для ВСУ — они сковывают маневры ДРГ, препятствуя их высадке на противоположный берег, обороняемый нашими подразделениями.