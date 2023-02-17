Метр за метром: российские войска решительно продвигаются в Марьинке
Российские войска решительно продвигаются в Марьинке
Фото, видео: 5-tv.ru
Противник несет большие потери. Спецоперация по освобождению Донбасса продолжается.
Российские мотострелки штурмуют Марьинку на западе от Донецка. Боевики отчаянно сопротивляются, но отступают с тяжелыми потерями. Нашу пехоту поддерживает артиллерия.
По данным Минобороны, на донецком направлении за сутки уничтожены до двухсот боевиков, колонна бронетехники и две гаубицы.
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