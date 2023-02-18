Пасечник: в районе Кременной и Сватово ситуация очень сложная

В районе Кременной и Сватово на данный момент наблюдается очень сложная ситуация. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Он заявил, что данные пункты находятся слишком близко к линии соприкосновения и все снаряды ВСУ туда долетают, а противник этим пользуется.

До этого сообщалось, что в лесах под Кременной нашим силам противостоят западные наемники, резервы из числа мобилизованных, за которыми командование ВСУ поставило заградотряды. Дезертирство в рядах противника приобрело массовый характер. Командиров на передовой нет, из безопасного тыла они приказывают украинцам стоять насмерть, снаряды заканчиваются, а натиск наших войск только нарастает.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Радикалы Незалежной используют запрещенные методы ведения боевых действий, а также прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Геноцид людей киевским режимом продолжался в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как армия России освободила от боевиков Гряниковку в Харьковской области.