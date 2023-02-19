Уроки СВО: почему Запад начал отказываться от высокотехнологичных видов оружия

Ранее страны Европы активно закупали дорогие танки и самолеты. Теперь же спрос вырос на гораздо более дешевые ракеты и беспилотники. Причины таких перемен объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Страны Европы начали отказываться от закупок дорогостоящих высокотехнологичных вооружений на фоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Какие уроки СВО заставили Запад изменить стратегическое мышление и оснащение военных, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Почему HIMARS уступает «Граду»

Первый урок спецоперации касается боеприпасов. Выяснилось, что при масштабных боевых действиях больше и дешевле оказывается лучше, чем меньше, но точнее и дороже.

«Американцы не ожидали, что потребуется, например, такое количество снарядов украинской армии ежемесячно. Естественно, если производить дорогие вооружения, то из-за их высокой цены резко возрастают военные расходы. А эффективность высокоточных систем по сравнению с обычными системами часто ненамного выше. Условно: выстрел HIMARS стоит примерно 160 тысяч долларов (одна ракета), а выстрел „Града“ (пять-семь ракет) — гораздо дешевле. Но при этом цель тоже поражается», — рассказал Юрий Кнутов.

Военный эксперт уточнил, что для уничтожения объекта менее точными боеприпасами придется сделать больше выстрелов. Однако экономически это все равно окажется выгоднее, чем использование одного высокоточного снаряда. По этой причине в США резко наращивают выпуск обычных боеприпасов.

Беспилотники разоряют летчиков и водителей

Второй урок СВО касается, в первую очередь, пилотируемой авиации. Выяснилось, что она уступает БПЛА в соотношении цена/эффективность.

«Вместо самолетов сейчас широко применяются беспилотники, которые гораздо дешевле самолетов. А уж тем более летчиков, обучение и жизнь которых — достаточно дорогое удовольствие. Применение беспилотников порой оказывается даже выше, чем пилотируемой авиации. А затраты на производство этих беспилотных аппаратов — тех же дронов-камикадзе или ударных дронов — значительно меньше, чем на боевые самолеты, истребители, бомбардировщики или штурмовики. Поэтому предпочтение сейчас отдают беспилотной авиации», — добавил специалист.

Тренд на беспилотное управление наблюдается и в наземной бронетехнике. Сейчас активно проводятся испытания таких систем. Их ввод в эксплуатацию позволит снизить потери среди солдат, а следовательно — экономить на их обучении и оснащении.

Суперэлектроника — лишний элемент

Наконец, третий урок СВО касается высокотехнологичной начинки бронетехники. Речь идет о танках, которые легко могут обходиться без дорогостоящей электроники.

«Они чаще всего ведут боевые действия с закрытых позиций, когда их не видно. Огонь их корректируется с помощью дронов либо корректировщиков. Таким образом, получается, что наличие суперэлектроники в танках — лишний элемент, который в бою не нужен», — отметил Юрий Кнутов.

По словам военного эксперта, дело не только в том, что дорогостоящие системы управления огнем в танке заменяют дешевые квадрокоптеры или дроны. А еще в том, что к такой электронике привыкает экипаж. Стоит вывести ее из строя средствами радиоэлектронной борьбы, как военные нередко полностью теряют боеспособность.

Новый подход к закупкам оружия

Об изменении стратегического мышления в европейских столицах минувшим днем сообщило агентство Reuters. По его данным, ранее страны ЕС предпочитали закупать у США дорогостоящие танки и самолеты. Теперь же вырос спрос на более дешевые и менее сложные предметы — ракеты, артиллерию и беспилотники. Причем последние нужны без сложных датчиков, камер и других дополнений. Для еще большей экономии европейские страны намерены производить американское оружие на своей территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский конфликт раскрыл самое слабое место США. О нем в статье для издания The Washington Post написал журналист Роджер Закхейм.