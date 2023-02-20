Матвийчук о численности ВСУ: «На фронте участвует максимум 200 тысяч»

По мнению полковника Матвийчука, в Угледаре у ВСУ «два варианта: или умереть, или сдаться в плен», так как кольцо стремительно сжимается.

Со стороны Украины осталось не более 200 тысяч всушников. Об этом офицер спецназа в отставке, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане Анатолий Матвийчук рассказал корреспонденту URA.RU.

«На фронте участвует максимум 200 тысяч. Дело в том, что они вынуждены держать одну группировку на севере против Белоруссии и нас — на Брянщине, на Сумщине и еще одну возле Приднестровья», — заявил Анатолий Матвийчук.

Матвийчук считает, что военные отряды ВСУ рассредоточены в разных частях Украины. По мнению экс-офицера, призыв киевские власти уже не могут осуществить, хоть они и начали мобилизовать подростков и женщин. У них даже не получается сформировать отряды бойцов, при виде комиссаров все разбегаются.

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Бывший офицер спецназа предполагает, что в ближайшее время стоит ожидать переброски сил ВСУ на другие направления фронта. По его словам, армия Украины будет фактически расформирована после того, как националисты оставят Угледар и Артемовск. Он считает, что украинцы отступят из-за безысходности от натиска российской армии.

«В Угледаре, у них есть еще возможность выхода в тыл. Но сколько раз им предлагали, чтобы они это совершили, они не хотят. Я думаю, что они дождутся, когда это кольцо захлопнется. Они попадут в котел. Тут у них два варианта: или умереть, или сдаться в плен», — отметил полковник в отставке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский готовится отдать ВСУ приказ бежать из Артемовска.